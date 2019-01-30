Margot Robbie’nin sırrını en yakınındaki kişi açıkladı

2000’li yılların başından itibaren televizyon yapımlarında boy gösteren ama asıl çıkışını 2013 yılında Martin Scorsese imzalı The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle yapan Margot Robbie’nin durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Şu sıralar Quentin Tarantino’nun heyecanla beklenen Once Upon a Time in Hollywood filmi için sette olan güzel yıldızın kusursuz fiziğinin sırrını kişisel antrenörü David Higgins açıkladı. 29 yaşındaki güzel yıldız meğer formunu oruç tutarak koruyormuş.
Margot Robbie’nin kişisel antrenörü David Higgins verdiği röportajda kahvaltı yapmanın öneminin abartıldığını sözlerine ekledi. Dünyaca ünlü yıldızlar Naomi Campbell ve Claudia Schiffer’ın da kahvaltı yapmayan ünlülerden olduğunu söyledi. Higgins, “aralıklı oruç” yönetemi olan Intermittent Fasting yönteminin çok etkili olduğunu ve Margot Robbie’nin de bu yöntemi uyguladığını söyledi. Kişisel antrönör David Higgins: 'Bütün bu "kahvaltı günün en önemli öğünüdür" olayı 1940'lı yılların etkili bir pazarlama kampanyasıdır. Yıllar içinde hepimiz bu mottoya inandırıldık.' dedi. Ünlü yıldız Margot Robbie’nin de uyguladığı 16 saat boyunca yemek yememeye odaklı aralıklı oruç tutma yöntemini öven Higgins, kahvaltıyı atlayarak sadece öğle ve akşam yemeklerini belirli saatler arasında tüketmenin en sağlık yöntem olduğunu dile getirdi.
Margot Robbie daha önce verdiği bir röportajda “yemek yemezsem sefil olurum” sözleriyle ön plana çıkmıştı. Aynı zamanda aşırılıkların insanı olduğunu söyleyen yıldız oyuncu: “Ben kızartmayı ve hamburgeri çok seviyorum ama fit olmam gerekiyorsa günlerce havuç kabuğu yiyebilirim.” açıklamasıyla görüntüsüne ne kadar önem verdiğinin bir kere daha altını çizmişti.
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