TREND

Margot Robbie’nin sırrını en yakınındaki kişi açıkladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 30.01.2019 15:53 | Son Güncelleme

Oscar adaylığı bulunan güzel yıldız Margot Robbie’nin kusursuz vücudunun sırrını kişisel antrenörü David Higgins açıkladı.

Margot Robbie’nin sırrını en yakınındaki kişi açıkladı

2000’li yılların başından itibaren televizyon yapımlarında boy gösteren ama asıl çıkışını 2013 yılında Martin Scorsese imzalı The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle yapan Margot Robbie’nin durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Şu sıralar Quentin Tarantino’nun heyecanla beklenen Once Upon a Time in Hollywood filmi için sette olan güzel yıldızın kusursuz fiziğinin sırrını kişisel antrenörü David Higgins açıkladı. 29 yaşındaki güzel yıldız meğer formunu oruç tutarak koruyormuş.

Margot Robbie’nin kişisel antrenörü David Higgins verdiği röportajda kahvaltı yapmanın öneminin abartıldığını sözlerine ekledi. Dünyaca ünlü yıldızlar Naomi Campbell ve Claudia Schiffer’ın da kahvaltı yapmayan ünlülerden olduğunu söyledi. Higgins, “aralıklı oruç” yönetemi olan Intermittent Fasting yönteminin çok etkili olduğunu ve Margot Robbie’nin de bu yöntemi uyguladığını söyledi. Kişisel antrönör David Higgins: 'Bütün bu "kahvaltı günün en önemli öğünüdür" olayı 1940'lı yılların etkili bir pazarlama kampanyasıdır. Yıllar içinde hepimiz bu mottoya inandırıldık.' dedi. Ünlü yıldız Margot Robbie’nin de uyguladığı 16 saat boyunca yemek yememeye odaklı aralıklı oruç tutma yöntemini öven Higgins, kahvaltıyı atlayarak sadece öğle ve akşam yemeklerini belirli saatler arasında tüketmenin en sağlık yöntem olduğunu dile getirdi.

9076846-6639609-image-a-6_1548671497833

Margot Robbie daha önce verdiği bir röportajda “yemek yemezsem sefil olurum” sözleriyle ön plana çıkmıştı. Aynı zamanda aşırılıkların insanı olduğunu söyleyen yıldız oyuncu: “Ben kızartmayı ve hamburgeri çok seviyorum ama fit olmam gerekiyorsa günlerce havuç kabuğu yiyebilirim.” açıklamasıyla görüntüsüne ne kadar önem verdiğinin bir kere daha altını çizmişti.

PARTNERUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayınUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayın
Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyorRyan Reynolds Deadpool’a ara veriyor
Chucky efsanesi devam ediyorChucky efsanesi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Margot Robbie David Higgins Intermittent Fasting

En Çok Okunan Trend Haberler

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyor

Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyor

Chucky efsanesi devam ediyor

Chucky efsanesi devam ediyor

Yeni James Bond neredeyse belli oldu

Yeni James Bond neredeyse belli oldu

Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili her şey!

Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili her şey!

Angelina Jolie korkutmaya hazırlanıyor

Angelina Jolie korkutmaya hazırlanıyor

Lindsay Lohan yıllar sonra geri dönüyor

Lindsay Lohan yıllar sonra geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.