Marilyn Monroe gerçekten John F. Kennedy'nin tecavüze uğradı mı? Dünyayı ağaya kaldıran iddia

Netflix'in tartışma yaratan filmi Blonde'da yaşandığının iddia ettiği şeylerle gündem oldu.

Filmde anlatılan hikaye izleyiciye John F. Kennedy'nin koruması sadece birkaç metre ötedeyken bir otel odasında Marilyn Monroe'ya tecavüz ettiğini ve sonrasında ise kürtaj olmaya zorlandığını öne sürüyordu.

Pek çok izleyici filmde anlatılan bu hikayenin gerçekliği konusunda merak duyuyor.



TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İzleyiciler, travma ve cinsel saldırının ‘yürek parçalayıcı tasvirleri’nin özellikle mercek altına alınması ve Monroe’nun ‘güçsüz‘, ‘muhtaç‘ olarak yansıtılması nedeniyle filmin ‘izlenemez‘ olmasından şikayetçiler.

Öyle ki bir çok kişi Blonde’u 20 dakikadan fazla izleyemeyip bıraktıklarını belirtiyor.

