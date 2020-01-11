Marilyn Monroe'nun ölümünü çözebilecek kutu bulundu

Depresyon ilaçları kullanan Marilyn Monroe’yu odasında ölü bulan psikiyatr Ralph Greenson'a ait mühürlü bir kutu bulundu.

Bu kutunun Monroe'nun ölümündeki soru işaretlerini çözebileceği açıklandı.

Marilyn Monroe’nun 1962’de henüz 34 yaşında ölümüne dair şüpheler devam ediyor.

Depresyon ilaçları kullanan Monroe’yu odasında psikiyatrı Ralph Greenson ölü bulmuştu.

Greenson’ın Monroe’ya kasten fazla doz ilaç verdiği iddia edilmişti.

ABD’nin California Üniversitesi’ndeki kütüphanede Greenson’a ait mühürlü bir kutu bulundu.

2039’a kadar açılması yasak olan kutuda Monroe’ya ait belgeler de var.

Dedektifler, kutuda Monroe’nun intihar değil cinayet kurbanı olduğunu kanıtlamaya yeterli belge olduğunu iddia etti.



