Mark Zuckerberg evini 555 milyon TL'ye sattı

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, ABD’deki evini, bu yıl şehirdeki en pahalı satış olan 31 milyon dolara (Yaklaşık 555 milyon TL) sattı.

38 yaşındaki Zuckerberg’in, Kasım 2012’de aldığı eve 10 milyon dolar ödemişti.

Dolores Park’ın dışındaki tenha Liberty Hill semtinde bulunan malikane, 7 bin metrekareden oluşuyor ve Zuckerberg San Francisco General Hospital ve Trauma Center’a yakın olma özelliği taşıyordu.



Ev 1928 yılında inşa edildi ve çeyrek dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor.



Zuckerberg'in Silikon Vadisi, Tahoe Gölü ve Hawaii’de de servet değerinde mülkleri bulunuyor.

