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Marketlerde satılıyordu, bakteri tespit edildi! Acilen raflardan toplatılıyor! Geri çağırıldı...

ABD'de bir şirketin marketlerde satılan enoki mantarlarında Listeria bakterisine rastlandı. Ölüme bile götüren bu bakterinin tespit edilmesinin ardından mantarlar raflardan acilen toplatıldı.

Marketlerde satılıyordu, bakteri tespit edildi! Acilen raflardan toplatılıyor! Geri çağırıldı...
Jale Uslu

New York merkezli Harvest NYC Inc., yapılan testler sonucunda 200 gramlık paketlerde satılan enoki mantarlarında Listeria monocytogenes bakterisinin tespit edildiğini bildirdi. Buffalo şehrinde bir mağazadan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde Listeria bakterisine rastlandı.

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ABD genelindeki perakende satış noktalarına dağıtılan mantarlardan arka etiketinde UPC kodu 6975730520101 bulunan yeşil paketli olanlar geri çağırıldı.

ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR

Listeria monocytogenes bakterisiyle kontamine olmuş gıdaların yenmesiyle ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyondur ve Birleşik Devletler’de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 1600 kişi enfekte olmakta ve bunların 260’ı ölmektedir. Listeria monocytogenes sıklıkla toprak ve suda bulunur. Hayvanlar hastalanmadan bakteriyi taşıyabilir ancak bu hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünleri gibi gıdalar kontamine olabilir. Enfeksiyon insanlara kontamine olmuş gıdaların yenmesiyle bulaşır. Anneleri hamilelik esnasında kontamine gıdalar tüketmişse bebekler Listeriozisli doğabilir. Nadiren yeni doğanlarda hastane orjinli bulaşma bildirilmiştir.

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Listeriozisli kişide genellikle ateş ve kas ağrıları, bazen de öncesinde ishal veya gastrointestinal semptomlar görülür. Teşhis konmuş hemen her hastada bakteri sindirim sistemi kanalına yayılır. Belirtiler enfekte olan kişiye göre değişiklik gösterir.

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Hamile kadınlarda tipik olarak ateş görülür, yorgunluk ve ağrılar gibi spesifik olmayan diğer belirtiler de eşlik edebilir. Ancak hamilelik esnasında bakteriye maruziyet; düşük, ölü doğum, erken doğum veya yeni doğanın hayatını tehdit eden enfeksiyonlarla sonuçlanabilir.
Hamileler dışındaki insanlarda ise ateş ve kas ağrılarına ilave olarak ; baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, denge kaybı ve kasılmalar şeklinde semptomlar görülebilir.

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Anahtar Kelimeler:
virüs hastalık
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