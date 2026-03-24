Markette bu 3 gıdadan uzak durun: Bağırsak sağlığınızı bozabilir!

Bağırsak sağlığı uzmanı Dr. Megan Rossi, marketlerde sıkça rastlanan üç gıdanın sağlık için zararlı olabileceğini açıkladı. İşte marketlerde uzak durulması gereken besinler...

Sedef Karatay Bingül

Dr. Rossi, özellikle görünüşte sağlıklı gibi duran ancak içinde çok sayıda katkı maddesi barındıran ürünlerin bağırsak sağlığına zarar verebileceğini vurguladı.

1. HAZIR MAKARNA SOSLARI

Dr. Rossi’ye göre hazır makarna sosları, hızlı ve pratik bir çözüm gibi görünse de çoğu marka fazla şeker ve koruyucu madde ekliyor.

Rossi, "Etiketleri mutlaka okuyun. Basit içerikli ve katkı maddesi az olan ürünleri tercih edin" dedi.

2. FISTIK VE KURUYEMİŞ EZMESİ

"İkinci olarak fıstık ezmesi ve diğer kuruyemiş ezmeleri geliyor. %100 kuruyemişten yapılan ürünleri seçin" diyen Dr. Rossi, çoğu ezmede palm yağı, emülgatörler ve şeker bulunduğunu söyledi.

Bu katkı maddeleri bağırsak sağlığınıza zarar verebilir. Palm yağı, ezmenin kıvamını korumak için kullanılıyor; böylece ürün 'karıştırmaya gerek yok' şeklinde kremamsı bir yapıya sahip oluyor.

3. HAZIR LAVAŞ VE WRAP’LER

Kolaylığı ve lezzetiyle sık tercih edilen wrap’ler, Dr. Rossi’ye göre tüketicileri yanıltabiliyor.

"Sağlıklı ekmek alternatifi olarak pazarlanan wrap’lerin arkasına bakın; çoğu ürün çift haneli sayılarda katkı maddesi içeriyor. Emülgatörler, stabilizatörler ve şeker eklenmiş" dedi. Dr. Rossi, tercih edilmesi gereken wrap’in sadece un, zeytinyağı, su ve tuzdan oluşması gerektiğini belirtti.

KATKI MADDELERİ NEDEN ZARARLI?

Gıda katkı maddeleri, Gıda Standartları Ajansı’na göre yiyeceklerin raf ömrünü uzatmak, rengini veya dokusunu korumak gibi teknik amaçlarla eklenen maddeler.

Örneğin:
Antioksidanlar: Yağların bozulmasını önler

Renkler ve katkı maddeleri: Gıdanın görünümünü korur

Emülgatörler, stabilizatörler, jelleştiriciler: Malzemelerin karışmasını sağlar

Koruyucular: Gıdayı daha uzun süre güvenle tüketilebilir kılar

Tatlandırıcılar: Şekere alternatif olarak kullanılır

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise katkı maddelerinin genellikle işlenmiş gıdalara teknik amaçlarla eklendiğini ve güvenlikleri test edilmeden kullanılmadığını belirtti.

WHO, "Katkı maddeleri normalde tek başına tüketilen gıdalar değildir ve çoğu minimum işlenmiş veya işlenmemiş gıdalarda bulunmaz."

Dr. Rossi’nin önerisi, bağırsak sağlığınızı korumak için mümkün olduğunca az katkı maddesi içeren ve basit içeriklere sahip gıdaları seçmek.

