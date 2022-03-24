Marsel Eskinazi eski eşi Ayşe Tolga'ya ev hediye etmesi sebebiyle gündem oldu. Boşanmalarının ardından bağlarını koparmayan ikilinin, bir de kız çocukları var. Peki Marsel Eskinazi kimdir? Ayşe Tolga'nın eski eşi Marsel Eskinazi ne iş yapıyor? Ünlü oyuncu Ayşe Tolga kızının yeni okulunun yakınlarında bir ev araması ve eski eşinin ev hediye etmesi nedeniyle günün en çok konuşulan isimleri arasında.

MARSEL ESKİNAZİ KİMDİR?

Marsel Eskinazi ünlü dizi ve film oyuncusu Ayşe Tolga ile 2008 yılında evlendiler. 5 yıl evli kalan çift 2013 yılında boşanmışlardı. Çiftin Can Yael Eskinazi adında bir kız çocukları vardır.

AYŞE TOLGA'NIN ESKİ EŞİ MARSEL ESKİNAZİ NE İŞ YAPIYOR?

Marsel Eskinazi iş insanıdır. Çeşitli alanlarda iş ve yatırım faaliyetleri yürüten Marsel Eskinazi bir süre önce Ayşe Tolga ile evliliğini sonlandırmıştı.

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'a doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı. Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programlarında yapımcı ve sunuculuk yaptı. "Life-style" alanında moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır. 1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'ta parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir. Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metotları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.

