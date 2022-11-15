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Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

15.11.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli scooter uygulaması Martı ile İstanbul Taksiciler Odası arasındaki gerginlik sosyal medyaya da taşındı. Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yeni duyurdukları ‘Tek Araçla Gidelim (TAG)’ platformunun ‘korsancılık’ olduğunu öne sürüp yargıya da başvuran Aksu'ya sert sözlerle seslenen Öktem, "Adaletin üzerinde değilsin, ailemi tehdit edemezsin. Kellemi ortaya koydum, hodri meydan" dedi.

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

Elektrikli scooter şirketi Martı geçtiğimiz günlerde 'TAG - Tek Araçla Gidelim' uygulamasını duyurmuş ve İstanbul'da paylaşımlı araç kullanımının önünü açan bir sistem geliştirdiklerini açıklamıştı. Martı olarak bundan para kazanmayacaklarını da açıklayan şirket hakkında ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yasal işlem başlattıklarını açıklamıştı. Uygulamayı 'korsancılık' olarak nitelendiren Taksiciler Esnaf Odası, bütün resmi kurumlara uygulamanın iptali için gerekli girişimlerde bulunulduğunu duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından ise Martı kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla dikkat çekti. Öktem, Twitter hesabından bir video yayınlayarak Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti. "Kapısına adam yollayıp tehdit ettiğin şirket, Türk Bayrağı'nı New York'ta dalgalandıracak. Adaletin üzerinde değilsin, ailemi tehdit edemezsin." diyen Öktem paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

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"OFİSİME İKİ TANE ADAMINI GÖNDERDİN"

"Bu söyleyeceklerim ne taksi plakası sahiplerine ne de taksi emekçilerine. Doğrudan İTEO başkanı Eyüp Aksu'ya. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye'deki ofisime iki tane adamını gönderdin. Ki o şirket Türkiye'nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalandıracak."

"SEN KİMSENİN AİLESİNİ TEHDİT EDEMEZSİN"

"Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS'yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun.
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"BU OLAY YILLARDIR YURT DIŞINDA VAR"

"Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler. Bu carpool denen olay yıllardır yurtdışında var hatta ABD'de sol şeritten arabada tek kişi gidemezsin. Arabanda iki üç kişi varken sol şerite geçebilirsin."

"ADALETİN ÜSTÜNDE DEĞİLSİN, BUNU YAPMA"

"Bir de Twitter'dan veya kulağıma geliyor, 'Adliyedeki savcılar istediğimizi yaparlar, istediğimiz kararı aldırırız' gibi imalarlar insanları, savcıları, hakimleri töhmet altında bırakıyorsun. Sen adaletin üstünde değilsin, bunu yapma."

"BIRAK KARİYERİMİ KELLEMİ ORTAYA KOYDUM"

"Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada yedi gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Asgari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan."

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martı Eyüp Aksu

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