Marvel yıldızı Chris Hemswrth’ten sevenlerini üzen haber! Sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara verdiğini açıkladı

39 yaşındaki Marvel yıldızı, yeni Disney+ belgesel dizisi Limitless'ın çekimleri sırasında genetik olarak alzheimer hastalığına yatkın olduğunu öğrendi. Dizinin çekimleri için yapılan kan testinde Hemsworth’un kanında APOE4 geninin iki kopyası tespit edildi ve bu durumun alzheimer riskini 8 ila 10 kat arttırdığı belirtildi. Durumun anlatılmasından sonra Hemsworth karısı ve çocuklarıyla zaman geçirmek için kariyerine ara verdiğini açıkladı.

“BU BİR İSTİFA DEĞİL”

Oyuncu, teşhis konulduğundan beri 12 yıllık eşi Elsa Pataky ve üç çocuğuyla daha fazla zaman geçirmek için Hollywood'dan bir adım geri çekilmeyi seçti. Haberi oldukça şok edici olarak nitelendiren Hemsworth, Vanity Fair'e "Biraz izin almak istemem için gerçekten içimde bir şeyi tetikledi.Gösteriyi bitirdiğimizden beri, yapmam için zaten sözleşmeli olduğum şeyleri tamamlıyorum. Şimdi bu hafta bu turu bitirdiğimde, eve gideceğim ve iyi bir zaman geçireceğim ve sadece basitleştireceğim. İçimden bir ses ‘Çocuklarla ol, karımla ol’ demeye başladı. Bu bir istifa değil. Sadece biraz daha kariyerimi küçültüyorum” dedi.