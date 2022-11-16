İlker Kaleli'nin başrolünü üstlendiği "La pasión turca (Türk Tutkusu)" dizisinin İstanbul’daki çekimleri başladı

Başrollerinde İlker Kaleli ve Maggie Civantos’un yer aldığı La pasión turca (Türk Tutkusu) dizisinin İstanbul’daki çekimleri başladı. 6 bölümden oluşması planlanan dizinin çekim rotasında İstanbul’un ardından ise Madrid yerini alacak. İstanbul’un Kilyos ve Balat ilçelerinde başlayan dizinin oyuncu kadrosunda ise Burak Hakkı ile Mariano Teres yer alacak.

İLK OLARAK AVRUPA VE GÜNEY AMERİKA’DA

Beyazperde de yer alan habere göre, Ünlü yazar Antonio Gala’nın 1993 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Türk Tutkusu’nun yönetmenliğini Inaki Penafiel, yapımcılığını Montse Garcia, Sonia Martinez ve Ampora Miralles üstleniyor. Aynı romanda uyarlanan, aynı isimli 1994 tarihli bir film de bulunuyor. Türkiye-İspanya hattında macera, aksiyon ve tutkulu bir aşkın hikayesini anlatan dizi ilk etapta Avrupa ve Güney Amerika’da televizyonda yayınlanacak. Ardından ise dijital platformlarındaki yerini alması planlanıyor.