MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor kim çıktı? Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor'un kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor kim çıktı? Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor'un kim olduğu belli oldu mu?

28.01.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Maske Kimsin Sen programının yeni bölümünde Ayna maskesinin altındaki yarışmacı, tahmin edildiği gibi Biran Damla Yılmaz olmuştu. Aslan ve Dinazor maskesinin ardındaki isimler hakkında da tahminler geldi. Ayrıca tahminlerin yanı sıra Aslan ve Dinazor maskesinin altındaki isimlerin ifşa olduğu konuşulmuştu. Peki Aslan ve Dinazor kim çıktı?

Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor kim çıktı? Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor'un kim olduğu belli oldu mu?

Ekranların en çok izlenen programı olmaya aday Maske Kimsin Sen seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Aslan ve Dinazor maskesinin ardındaki ünlü isimler, Maske Kimsin Sen'in en çok merak edilen maskeleri oldu. Sosyal medyada Aslan ve Dinazor maskesini giyen ünlü hakkında bolca tahmin yapıldı. Peki Aslan ve Dinazor kim çıktı?

Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor kim çıktı? Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor'un kim olduğu belli oldu mu?

ASLAN VE DİNAZOR MASKESİ KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen seyircilerinin sosyal medyadan yaptığı geri bildirimlere bakıldığında en çok Aslan maskesinin ardındaki ünlü ismin merak edildiği görülüyor. Aslan ve Dinazor maskelerinin ardındaki isimler henüz açıklanmadı. Ancak söz konusu maskelerin ardındaki isimler hakkındaki tahminler sürüyor. Aslan maskesinin ardındaki ismin Özge Borak, Defne Samyeli, İrem Derici veya Danla Bilic olabileceği söyleniyor. Ancak tahminler ağırlıklı olarak Özge Borak'tan yana.

Dinazor maskesini giyen ünlü ismin ise Ömür Gedik, Gökçe Bahadır ya da Müge Boz olabileceği söyleniyor. Seyirciler ise Müge Boz olduğunu düşünüyor.

Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor kim çıktı? Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor'un kim olduğu belli oldu mu?

MASKE KİMSİN SEN GEYİK VE UNİCORN KİM?

Geyik maskesini giyen ismin Demet Özdemir veya Burcu Özberk olabileceği konuşulurken Unicorn maskesini giyen ismin Wilma Elles, Farah Zeynep Abdullah, Nilgün Belgün olabileceği jüriler tarafından söyleniyor. Seyirciler ise Unicorn maskesinin ardındaki ismin Doğa Kutay olabileceği tahmin ediyor.

Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor kim çıktı? Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor'un kim olduğu belli oldu mu?

AYNA, ŞÖVALYE, İSKELET, AĞAÇ AÇIKLANDI!

Ayna ismin ardındaki isim Biran Damla Yılmaz olurken Şövalye Ender Saraç, İskelet Keremcem, Ağaç Derya Baykal çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürüklendiği anları izleyip...Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürüklendiği anları izleyip...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Milyoner'e damga vurmuştu! Rekor kırdı Milyoner'e damga vurmuştu! Rekor kırdı
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi!

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi!

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.