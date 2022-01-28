Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor kim çıktı? Maske Kimsin Sen Aslan ve Dinazor'un kim olduğu belli oldu mu?

Ekranların en çok izlenen programı olmaya aday Maske Kimsin Sen seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Aslan ve Dinazor maskesinin ardındaki ünlü isimler, Maske Kimsin Sen'in en çok merak edilen maskeleri oldu. Sosyal medyada Aslan ve Dinazor maskesini giyen ünlü hakkında bolca tahmin yapıldı. Peki Aslan ve Dinazor kim çıktı?

ASLAN VE DİNAZOR MASKESİ KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen seyircilerinin sosyal medyadan yaptığı geri bildirimlere bakıldığında en çok Aslan maskesinin ardındaki ünlü ismin merak edildiği görülüyor. Aslan ve Dinazor maskelerinin ardındaki isimler henüz açıklanmadı. Ancak söz konusu maskelerin ardındaki isimler hakkındaki tahminler sürüyor. Aslan maskesinin ardındaki ismin Özge Borak, Defne Samyeli, İrem Derici veya Danla Bilic olabileceği söyleniyor. Ancak tahminler ağırlıklı olarak Özge Borak'tan yana.

Dinazor maskesini giyen ünlü ismin ise Ömür Gedik, Gökçe Bahadır ya da Müge Boz olabileceği söyleniyor. Seyirciler ise Müge Boz olduğunu düşünüyor.

MASKE KİMSİN SEN GEYİK VE UNİCORN KİM?

Geyik maskesini giyen ismin Demet Özdemir veya Burcu Özberk olabileceği konuşulurken Unicorn maskesini giyen ismin Wilma Elles, Farah Zeynep Abdullah, Nilgün Belgün olabileceği jüriler tarafından söyleniyor. Seyirciler ise Unicorn maskesinin ardındaki ismin Doğa Kutay olabileceği tahmin ediyor.

AYNA, ŞÖVALYE, İSKELET, AĞAÇ AÇIKLANDI!

Ayna ismin ardındaki isim Biran Damla Yılmaz olurken Şövalye Ender Saraç, İskelet Keremcem, Ağaç Derya Baykal çıktı.



