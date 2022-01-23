Maske Kimsin Sen'de Ayna, Ördek ve Tavus Kuşu kim çıktı? Ayna, Ördek ve Tavus Kuşu'nun kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen programında ünlü isimler maskenin ardında sahne alıyor ve kendileri hakkında ipucu vererek kimliklerini belli etmeye çalışıyor. Ayna, Tavus Kuşu ve Ördek hakkında birçok tahmin yapıldı. Ayna hakkında yapılan tahminler doğru çıktı. Peki Ördek ve Tavus Kuşu kim?

MASKE KİMSİN SEN'DE AYNA KİM ÇIKTI?

Ayna kostümünü giyen yarışmacı, tahminlerdeki gibi Biran Damla Yılmaz çıktı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

24 yaşındaki Biran Damla Yılmaz İstanbul'da dünyaya geldi. Çılgın Dersane 4: Ada, Baraj, Kırgın Çiçekler, Canevim gibi projelerin oyuncu kadrosunda rol aldı. Oyunculuğa 2013'te adım attı. Şimdilerde Yasak Elma dizisinde Kumru rolüne hayat veriyor.

TAVUS KUŞU VE ÖRDEK KİM ÇIKTI?

Tavus Kuşu ve Ördek kostümünü giyen isimler henüz belli olmadı. Ancak Ördek kostümünü Aslı Bekiroğlu'nun, Tavus Kuşu kostümünün ise Alper Kul, Emre Altuğ, Sarp Apak veya Ceyhun Yılmaz'ın giyebileceği tahmin ediliyor.



