Maske Kimsin Sen? finaline Ede Ece'nin konuşması damga vurdu!

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması geçtiğimiz aralık ayında ilk bölümüyle FOX TV'de izleyicisiyle buluşmuştu. Jürilerin maskelerin altına saklanan ünlüleri bulmaya çalıştığı yarışma, pagan sembollerine yer verildiği iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

ERKEN FİNAL YAPTI

RTÜK'ün de inceleme başlatmasının ardından yapım şirketi ve Fox yönetimi tarafından erken final kararı alınan Maske Kimsin Sen? yarışmacı önceki akşam ekrana veda etti.



'The Masked Singer' adıyla tüm dünyada fenomen olan program 9. bölümüyle final yaptı.

"BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Yarışmanın jüri üyelerinden Eda Ece'nin konuşması ise finale damga vurdu.



“Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda" diyen Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için” ifadelerini kullandı.





