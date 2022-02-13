MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Maske Kimsin Sen? finaline Ede Ece'nin konuşması damga vurdu!

Maske Kimsin Sen? finaline Ede Ece'nin konuşması damga vurdu!

13.02.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen ve büyük yankı uyandıran Maske Kimsin Sen? yarışması erken final yaparak ekrana veda etti. Maske Kimsin Sen'in programının final bölümüne jüri üyesi Eda Ece’nin sözleri damga vurdu. Ece, "Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda. Bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü" dedi.

Maske Kimsin Sen? finaline Ede Ece'nin konuşması damga vurdu!

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması geçtiğimiz aralık ayında ilk bölümüyle FOX TV'de izleyicisiyle buluşmuştu. Jürilerin maskelerin altına saklanan ünlüleri bulmaya çalıştığı yarışma, pagan sembollerine yer verildiği iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Maske Kimsin Sen_9 (6)

ERKEN FİNAL YAPTI

RTÜK'ün de inceleme başlatmasının ardından yapım şirketi ve Fox yönetimi tarafından erken final kararı alınan Maske Kimsin Sen? yarışmacı önceki akşam ekrana veda etti.
Maske Kimsin Sen_9 (2)
'The Masked Singer' adıyla tüm dünyada fenomen olan program 9. bölümüyle final yaptı.

"BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Yarışmanın jüri üyelerinden Eda Ece'nin konuşması ise finale damga vurdu.

Maske Kimsin Sen_9 (1)
“Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda" diyen Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan Maske Kimsin Sen isyanı! "Ne geçti elinize?"Demet Akalın'dan Maske Kimsin Sen isyanı! "Ne geçti elinize?"

Maske Kimsin Sen_9 (5)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusret'in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Kısa sürede sildiNusret'in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Kısa sürede sildi
Küfürlü tepki! YKS baraj puanı kaldırılınca...Küfürlü tepki! YKS baraj puanı kaldırılınca...
Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleriAdada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri
Anahtar Kelimeler:
Eda Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Millet İttfakı'nın adayına ilişkin dikkat çeken sözler

Millet İttfakı'nın adayına ilişkin dikkat çeken sözler

Bakan Soylu'dan sert sözler!

Bakan Soylu'dan sert sözler!

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Hagi'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! İddialar heyecan yaratmıştı…

Hagi'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! İddialar heyecan yaratmıştı…

İlginizi Çekebilir

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.