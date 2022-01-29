Maske Kimsin Sen hangi ünlü çıktı? Maske Kimsin Sen Ejderha maskesinin ardındaki ünlü kim? 29 Ocak 2022 Cumartesi

Maske Kimsin Sen bu akşam 7. bölümü ile ekrana geldi. Fox TV'nin sevilen programında en az oyu alarak elenen ünlü belli oldu. Tansel Öngel'in sunuculuğunu, Alican Yücesoy, Eda Ece, Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un jüri üyeliğini üstlendiği Maske Kimsin Sen'de elenen ejderha maskesini takan Cemal Hünal oldu. İşte Maske Kimsin Sen Ejderha maskesinin ardındaki oyuncu Cemal Hünal'ın hayatı...

MASKE KİMSİN SEN HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'in 29 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde Ejderha maskesinin ardındaki isim Çağan Irmak'ın Issız Adam filmiyle ünlenen ve ardından sayısız güzel projede yer alarak adından söz ettiren ünlü oyuncu Cemal Hünal'dır. Cemal Hünal elenerek programa veda etti.

CEMAL HÜNAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

CEMAL HÜNAL'IN OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

CEMAL HÜNAL FİLMLERİ



Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

CEMAL HÜNAL DİZİLERİ

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

