Maske Kimsin Sen hangi ünlü çıktı? Maske Kimsin Sen geyik, zürafa ve kuş belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen geyik sergilediği performansla herkesin beğenisini topladı. Aynı şekilde Maske Kimsin Sen zürafa ve kuşun kim olduğu da merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen'in sunuculuğunu Tansel Öngel yapıyor. Jüri koltuğunda ise Melis Sezen, Eda Ece, Alıcan Yücesoy ve Doğu Demirkol'ün oturuyor. Maske Kimsin Sen final bölümünde geyik, zürafa ve kuşun kim olduğu ortaya çıkıyor. İşte Maske Kimsin Sen kalan maskelerin gerçek kimlikleri...

MASKE KİMSİN SEN GEYİK KİM?

Maske Kimsin Sen Geyik performansı izleyiciden beğeni toplamıştı. Ünlülerin tahmin ettiği geyik karakteri henüz açıklanmadı. Ancak izleyiciler ve jürinin tahmin ettiği Geyik karakteri Burcu Özberk, Demet Özdemir, Bahar Candan, Sedef Avcı oldu. Maske Kimsin Sen Geyik'in gerçekte kim olduğu hangi ünlü olduğu ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak.

MASKE KİMSİN SEN KARAKTERLERİ

Gözcü - TBA (Ümit Karan)

Gladyatör - TBA (Hazer Amani)

Ağaç - TBA (Derya Baykal)

İskelet - TBA (Keremcem)

Şövalye - TBA (Ender Saraç)

Dinazor- TBA (Müğe Boz)

