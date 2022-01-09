Maske Kimsin Sen 'İskelet', 'Geyik' ve 'Tavus Kuşu' kim çıktı? 'İskelet', 'Geyik' ve 'Tavus Kuşu'nun kim olduğu belli oldu mu?

Tansel Öngel Maske Kimsin Sen programında hem sunuculuk hem de jürilik yapıyor. Ağaç maskesinin ardındaki isim Derya Baykal olmuştu. İskelet maskesinin ardındaki isim de belli oldu. Peki Maske Kimsin Sen geyik kimdir? İşte detaylar...

MASKE KİMSİN SEN GEYİK KİM?

Geyik maskesinin ardındaki isim henüz belli olmadı. İzleyiciler ve jüriler, geyik maskesinin altında Bahar Candan, Burcu Özberk, Demet Özdemir, Sedef Avcı olabileceğini düşünüyor.

MASKE KİMSİN SEN İSKELET KİM?

İskelet maskesinin ardındaki isim oyuncu ve şarkıcı Keremcem çıktı. Ayrıca gözcü Ümit Karan, gladyatör Hazer Amani, ağaç Derya Baykal çıktı.

MASKE KİMSİN SEN TAVUS KUŞU KİM?

Tavus kuşu maskesinin ardındaki isim belli olmadı. Jüri ve izleyiciler bu ismin Emre Altuğ, Bülent Çolak, Sarp Apak olabileceğini tahmin ediyor.

MASKE KİMSİN SEN HAKKINDA

Maske Kimsin Sen 1 Ocak 2022 FOX ekranlarında yayınlanmaya başladı. Programda, ünlü isimler maske kostümle sahneye çıkıyor ve kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ve izleyenler ise, maskenin altındaki ismi tahmin etmeye çalışıyor.



