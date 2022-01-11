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  4. Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

11.01.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan yeni program 'Maske Kimsin Sen?' oldukça ses getirdi. Jüri koltuğunda Doğu Demirkol, Eda Ece, Melis Sezen ve Alican Yücesoy'un oturduğu Maske Kimsin Sen yarışmasında kuzgun, geyik, aslan ve ayna maskelerinin altındaki yarışmacıların ifşa edildiği söyleniyor. Peki kuzgun, geyik, aslan ve aynanın kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

Yılbaşı itibarıyla ekranlarda yerini alan 'Maske Kimsin Sen?' programında ünlü isimler maske kostümüyle sahne alıyor ve jüriler, maskenin altındaki ismin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Sosyal medyada kuzgun, aslan, geyik ve ayna maskesinin altındaki isimlerin kimler olduğuna dair birçok bilgi dolaştı. Peki Maske Kimsin Sen kuzgun, geyik, aslan ve ayna kim çıktı?

MASKE KİMSİN SEN 'KUZGUN', 'ASLAN', 'GEYİK' VE 'AYNA' KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen yarışmasındaki kuzgun maskesini takan ünlü isim henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada, bu kişinin Kubilay Aka olduğu olduğu iddia edildi. Aslan maskesi takan isim hakkında tahminler sürerken bu kişinin Özge Borak olduğu söylendi.

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

En çok merak edilenlerden olan ayna maskesinin altındaki ismin ise Biran Damla Yılmaz olduğu iddia edildi. Geyik kostümünü giyen ismin ise Burcu Özberk olduğu söylentiler arasında.

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

Tavus kuşu maskesinin ardındaki isim henüz belli olmazken bu kişinin Emre Altuğ, Bülent Çolak veya Sarp Apak olabileceği düşünülüyor.

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

AĞAÇ, İSKELET, GLADYATÖR VE GÖZCÜ AÇIKLANDI!

Maske Kimsin Sen programının en son ekranlara gelen yeni bölümünde iskelet kostümünün arkasından oyuncu ve sunucu Keremcem çıktı. Ağaç kostümünün arkasındaki isim Derya Baykal olurken gladyatör Hazer Armani ve gözcü Ümit Karan çıktı.

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna' kim çıktı? 'Kuzgun', 'Aslan', 'Geyik' ve 'Ayna'nın kim olduğu belli oldu mu?

Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli?Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli?
Derya Baykal kimdir? Derya Baykal kaç yaşında ve nereli?Derya Baykal kimdir? Derya Baykal kaç yaşında ve nereli?


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Keremcem
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