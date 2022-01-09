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Maske Kimsin Sen? yarışmasına iskelet maskesiyle yarışan Keremcem damga vurdu! "Beni nasıl elersiniz?"

09.01.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen Maske Kimsin Sen? yarışması 9 Ocak Pazar akşamı 4. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 'Maske Kimsin Sen?' son bölümüne iskelet maskesi damga vurdu. Yarışmacı için Murat Boz, İsmail Hacıoğlu gibi tahminler yapıldı. İskelet maskesinin altından ise ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem çıktı. Karşılarında Keremcem'i gören dedektifler büyük şaşkınlık yaşadı. Sahne şovuyla beğeni toplayan Keremcem "Beni nasıl elersiniz?" diye sordu. Maske Kimsin Sen? sosyal medyada da gündem oldu.

Yarışmadaki bazı kostümler nedeniyle RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu "Maske Kimsin Sen?" yarışması son bölümüyle yine gündem oldu. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri olduğu 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının 4. bölümünde Keremcem fırtınası esti.

JÜRİ TAHMİN YAPMAKTA ZORLANDI

Ünlü isimlerin kimliklerini gizleyerek çeşitli kostümlerle sahne aldığı yarışmada son bölümde iskelet maskesi damga vurdu. Jüri üyeleri ise iskeletin altında hangi ünlü ismin olduğunu tahmin etmekte zorlandı.

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Melis Sezen, Mahkum dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu tahmininde bulunurken, Doğu Demirkol ise 'Murat Boz' dedi. Yarışmacıyı tebrik ederek tahmin yapmakta çok zorlandıklarını söyleyen Eda Ece, Camdaki Kız'ın yıldızı Feyyaz Şerifoğlu ismini söyledi.

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MASKENİN ALTINDAN KEREMCEM ÇIKTI

Ancak maskenin altından ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem çıktı.

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Keremcem'i gören jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı. Keremcem ise jüriye espriyle "Beni nasıl elersiniz?" diye sordu.

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Yarışmada dedektiflik yapan ünlü isimler ise elenmesinde kendilerinin bir etkisi olmadığını dile getirdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maske Kimsin Sen? yarışması son bölümüyle Twitter'da da gündem oldu. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

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"KISA SÜRMESİ ÜZMESİN"

Maske Kimsin Sen? yarışmasından elenen Keremce ise Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Keremcem "Çok eğlendiğim bir proje oldu, kısa sürmesi üzmesin. Heyecanlandığım projeler için geri sayım başlasın" notunu yazdı.

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