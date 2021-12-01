MasterChef 125. yeni bölümde ortalık karışıyor! Kırmızı takımda gergin anlar

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı Masterchef'in yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak.

MasterChef dokunulmazlık oyununda takımlardaki yarışmacılar, birbirlerine bağlı bir şekilde mantı çeşitleri yaparak yarışacak. Ancak kırmızı takımda ise gergin anlar dikkat çekecek.

"DELİRTME BENİ"

Yemeklerin yapıldığı sırada önce Mert ile Eren arasında tartışma yaşanıyor. Ardından ise Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıkıyor.



Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırıyor.

Dilara ise bu tepki karşısında "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" yanıtını veriyor.

