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MasterChef 125. yeni bölümde ortalık karışıyor! Kırmızı takımda gergin anlar

01.12.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 125. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. MasterChef'teki dokunulmazlık oyununda kırmızı takımda, önce Mert ile Eren, ardından ise Safanur ile Dilara arasında gerginlik yaşanıyor. Safanur, tabağına karışan Dilara'ya "Elini süremezsin, delirtme beni" diye bağırıyor.

MasterChef 125. yeni bölümde ortalık karışıyor! Kırmızı takımda gergin anlar

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı Masterchef'in yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak.

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MasterChef dokunulmazlık oyununda takımlardaki yarışmacılar, birbirlerine bağlı bir şekilde mantı çeşitleri yaparak yarışacak. Ancak kırmızı takımda ise gergin anlar dikkat çekecek.

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"DELİRTME BENİ"

Yemeklerin yapıldığı sırada önce Mert ile Eren arasında tartışma yaşanıyor. Ardından ise Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıkıyor.
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Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırıyor.

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Dilara ise bu tepki karşısında "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" yanıtını veriyor.

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