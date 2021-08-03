MasterChef 2021'in 2. yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye final turunu kazanan yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turuna geçildi. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, üç grup halinde ana kadroya girmek için yarıştı. İlk bölümde rakiplerini geride bırakan Fatma Polat, ana kadroya giren ilk isim olmuştu.

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de son bölümde, yarışmacılar ilk etapta bir İspanyol mutfağı yemeği olan paella yapmak için tezgahlarının başına geçti. Verilen süre sonunda yarışmacılardan Sevgi, Tunahan ve İbrahim, yemeklerini ocaktan almadıkları için değerlendirilmeye alınmadı.

Şefler, tadım sonrasında Sergen, Berk, Ateş, Dilara, Nursima ve Milhan'ın ilk turu geçtiklerini açıkladı. İkinci bölümde ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılara verilen esas ürün ısırgan otu idi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı.

Dilara ve Milhan, son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Altı yarışmacı arasından en başarılı yemeği yapan Milhan, MasterChef 2021 ana kadrosuna giren ikinci isim oldu.

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya’da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya’da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan’da eğitimler vermiş ve Almanya’da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.

2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir’de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.



