MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef 2022 ne zaman? MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlıyor?

MasterChef 2022 ne zaman? MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlıyor?

13.06.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 ne zaman? sorusunun yanıtı sevilen yemek yarışmasının yeni sezon tanıtımının ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. İngiltere'den uyarlanan bir aşçılık yarışması olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun da heyecanla takip edileceği düşünülüyor. Peki MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte TV 8'in aşçılık yarışması ile ilgili merak edilenler...

MasterChef 2022 ne zaman? MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlıyor?

MasterChef 2022 tanıtımı TV 8'de yayınlandı. Geçtiğimiz sezon, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Eren Kaşıkçı şampiyon, Hasan Biltekin ise ikinci olmuştu. Peki MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlıyor? TV 8'in sevilen aşçılık yarışmasına ilişkin bilgiler haberimizde...

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Yayınlandığı süreçte büyük ses getiren TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında yarışmacıların önlüklerinin hazır olduğu görüldü. Fakat yarışmanın ilk bölümünün yayınlanacağı tarih henüz netleşmedi.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında "yakında" ibaresi yer aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunun tarihi netleştiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da o isim elemeye kaldı!Survivor'da o isim elemeye kaldı!
Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...
Eşim beni bakire sanıyordu ama değildimEşim beni bakire sanıyordu ama değildim
Anahtar Kelimeler:
TV8 Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldi

Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldi

AFAD duyurdu! Van’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD duyurdu! Van’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılar

İstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılar

Elektrik üretim tesisinde büyük yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

Elektrik üretim tesisinde büyük yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması!

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması!

Büyük deprem mi geliyor! Açıkladı...

Büyük deprem mi geliyor! Açıkladı...

İlginizi Çekebilir

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.