MasterChef 2022 ne zaman? MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlıyor?

MasterChef 2022 tanıtımı TV 8'de yayınlandı. Geçtiğimiz sezon, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Eren Kaşıkçı şampiyon, Hasan Biltekin ise ikinci olmuştu. Peki MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlıyor? TV 8'in sevilen aşçılık yarışmasına ilişkin bilgiler haberimizde...

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Yayınlandığı süreçte büyük ses getiren TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında yarışmacıların önlüklerinin hazır olduğu görüldü. Fakat yarışmanın ilk bölümünün yayınlanacağı tarih henüz netleşmedi.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında "yakında" ibaresi yer aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunun tarihi netleştiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

