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MasterChef All Star 2. dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 9 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

09.08.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Yarışmanın 9 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar sebze ve un çeşitleri ile yaratıcılık tabağı yaptı. Haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım almıştı. Şimdi gözler 2. yarışta. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 9 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 9 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan farklı sebze ve un çeşiyleriyle tarifler yapmalarını istedi. Her takımdan birer kişi ikişerli gruplara ayrılarak en iyi yaratıcılık tabağını çıkarmaya çalıştılar. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacak. Haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım almıştı. Peki, MasterChef Alll Star'da 2. dokunulmazlığın sahibi hangi taraf olacak?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da dört hafta geride kaldı. Yarışmacılardan Güzide, Burcu Büşra ve Berker şampiyonluk hayallerine veda etti.

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9 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı Kaybeden takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girecek.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 9 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da yaratıcılık tabakları ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kaybeden takım yarışmacıları breysel dokunulmazlık için mücadele edecek.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef All Star 2023'e veda eden isimler sırasıyla şu şekilde; Güzide, Burcu, Büşra ve Berker.


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