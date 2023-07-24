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MasterChef All Star Azize kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ana kadroya giren MasterChef Azize Polat hangi sene yarıştı?

24.07.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Azize kimdir, nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yedeklerden ana kadroya giren Azize Polat izleyicilerin dikkatini çekti. MasterChef All Star yarışmacısı Azize Polat hakkında merak edilen sorular araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star Azize kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ana kadroya giren MasterChef Azize Polat hangi sene yarıştı?

MasterChef Azize Polat yedek kadrodan ana kadroya giren isimlerden biri oldu. TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşanıyor. Programı yakından takip eden seyirciler zaman zaman yarışmacıların hayatlarını araştırıyorlar. Peki, MasterChef All Star Azize Polat kimdir, hangi yıl yarışmıştır? İşte detaylı bilgiler...

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 37 yaşında bir ev hanımı ve 5, 12, 16 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, Masterchef 2021'de yarışmıştı ve MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edilmişti. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti.

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Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. MasterChef Azize 2021 yılında yedeklerden ana kadroya girmeyi başarmıştı. 23 Temmuz Pazar günü yapılan yarışma sonrasında Azize Polat, Masterchef 2023 All Star'da yedeklerden ana kadroya girdi.

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MASTERCHEF AZİZE HANGİ YIL YARIŞMIŞTI?

Azize Polat Masterchef 2021'de yarışmıştı ve sezonu 12. sırada tamamlamıştı.

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