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MasterChef All Star'da Dilara elendi, sosyal medya yıkıldı! Yasin Obuz'un kutlaması olay oldu

18.12.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef 2023 All Star'ın son bölümü nefes kesti. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışma programında Dilara, Barbaros, Esra ve Batuhan arasında yapılan eleme oyununda en az oyu alarak hayallerine veda eden isim oldu. Dilara''nın gidişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şimdilerde Survivor All Star'a gitmek için gün sayan Yasin Obuz'un kutlaması olay odu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Dilara, Batuhan, Barbaros ve Esra arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı oyunun sonunda elenen isim ise Dilara oldu.

Yarışmacılar ilk etapta bıldırcın ve börülce kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. İlk oyununun sonunda Barbaros ilk turu 1. olarak bitirirken en düşük puanı alan Dilara oldu.

Yarışmacılar 2. turda Danilo Şef'in Canele ismindeki tatlısı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Barbaros 35, Batuhan 37,5, Esra 36, Dilara ise 31,5 puan alarak finale günler kala MasterChef All Star hayallerine veda etti.

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Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara "İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Dilara'nın gidişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 'Cemre'nin ahı tutmuştur' gibi yorumlar alan Dilara'nın vedasına sevinen isimlerden biri de şimdilerde Survivor All Star'a gitmek için gün sayan Yasin Obuz oldu.

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Obuz, sosyal medya hesabından Dilara'nın elendiği anları izlerken görüntüsünü paylaşıp 'Gülü güle pilav tanrıçası, bronz tuzluk, dondurma prensesi, by canım' notunu düştü.

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