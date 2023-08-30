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MasterChef All Star'da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 30 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

30.08.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın tavan yaptığı yarışmanın 30 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşiyor. Yarışmacılar 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına zafere giden şehirlerdeki yemekler yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 30 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 30 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan ülkemize aiet eşsiz lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. MasterChef'i yakından takip eden seyirciler 30 Ağustos Çarşamba akşamı programda yaşananları öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 30 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 30 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 30 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışı kazanan Barbaros potadan kurtuldu.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Eray Aksungur, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat ve Eray.


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