MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi son halini paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı: "18 yaşında gibi"

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi son halini paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı: "18 yaşında gibi"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 16:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, 1983 yapımı Tokatçı filminde hayat verdiği Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi uzun süredir yaşamını ABD'de sürdürüyor. Adeta yıllara meydan okuyan oyuncu son halini paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi son halini paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı: "18 yaşında gibi"

Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi'nin son hali ortaya çıktı.

nazan saatçi88

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali gündem oldu. Usta oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Saatçi, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Oyuncunun son hali ise ağızları açık bıraktı.

"HARİKA GÖRÜNÜYORSUNUZ"

Oyuncunun son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Saatçi'ye "Harika görünüyorsunuz", "18 yaşında gibi", "Gençliğinizi neye borçlusunuz Nazan Hanım" gibi yorumlar yapıldı.

nazansaatçison

Hayatını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdüren Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" dedi. Oyuncu, geçimini de bu eserlerinden kazanıyor.

nazansaatçi3

Ayrıca ABD'de hipnoterapi eğitimleri alan bir dönemin ünlü oyuncusu ayrıca, spiritüellik üzerine çalışmalar da yapıyor.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşımı korkutmuştu! Eşinden açıklama geldiPaylaşımı korkutmuştu! Eşinden açıklama geldi
Canlı yayındaki itirafı duyunca kendini tutamadı! Adriana Lima'yı örnek gösterdi ve..Canlı yayındaki itirafı duyunca kendini tutamadı! Adriana Lima'yı örnek gösterdi ve..
Tepki gösterdi: "Hata yapıyorsunuz"Tepki gösterdi: "Hata yapıyorsunuz"
En Çok Okunan Haberler
İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"

İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"

Türkiye'nin konuştuğu 17 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 17 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Maaş bordrosunu görünce isyan ettiler! "Türkiye'nin en büyük ikinci skandalı"

Maaş bordrosunu görünce isyan ettiler! "Türkiye'nin en büyük ikinci skandalı"

MHP'li isim 'Genel Başkanımızın talimatı ile...' diyerek açıkladı!

MHP'li isim 'Genel Başkanımızın talimatı ile...' diyerek açıkladı!

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu!

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.