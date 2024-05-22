Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi son halini paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı: "18 yaşında gibi"

Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi'nin son hali ortaya çıktı.

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali gündem oldu. Usta oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Saatçi, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Oyuncunun son hali ise ağızları açık bıraktı.

"HARİKA GÖRÜNÜYORSUNUZ"

Oyuncunun son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Saatçi'ye "Harika görünüyorsunuz", "18 yaşında gibi", "Gençliğinizi neye borçlusunuz Nazan Hanım" gibi yorumlar yapıldı.

Hayatını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdüren Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" dedi. Oyuncu, geçimini de bu eserlerinden kazanıyor.

Ayrıca ABD'de hipnoterapi eğitimleri alan bir dönemin ünlü oyuncusu ayrıca, spiritüellik üzerine çalışmalar da yapıyor.







