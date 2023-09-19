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MasterChef All Star'daki çekim hatası sosyal medyanın diline düştü! İzleyicilerin gözünden kaçmadı

19.09.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında kaos hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlıklar zaman zaman sosyal medyada gündem olurken şimdi de yapılan çekim hatası dikkat çekti. MasterChef Türkiye'nin kurgusunda fark edilmeyen hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

MasterChef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki kaos ve tartışmanın hiç bitmediği MasterChef All Star'da bu defa yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan MasterChef Türkiye All Star'da yapılan kurgu hatası dikkatli izleyiciler tarafından hemen fark edildi.

MasterChef esra

Bir sosyal medya kullanıcısı, yarışmada yapılan çekim hatasını yayınladı. Esra Tokelli'nin şeflerinin yanında konuştuğu anlardan sonra ekrana gelen görüntüde Esra'nın yine tezgahta görünmesi dikkat çekti.

MasterChef esra 2

O anlar "MasterChef Esra kendini dinliyor oynat bakalım" notuyla sosyal medya paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Görüntülere; 'Çok güldüm', 'Nasıl fark etmemişler' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef esra 3

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