MasterChef All Star'daki çekim hatası sosyal medyanın diline düştü! İzleyicilerin gözünden kaçmadı

MasterChef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki kaos ve tartışmanın hiç bitmediği MasterChef All Star'da bu defa yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan MasterChef Türkiye All Star'da yapılan kurgu hatası dikkatli izleyiciler tarafından hemen fark edildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yarışmada yapılan çekim hatasını yayınladı. Esra Tokelli'nin şeflerinin yanında konuştuğu anlardan sonra ekrana gelen görüntüde Esra'nın yine tezgahta görünmesi dikkat çekti.

O anlar "MasterChef Esra kendini dinliyor oynat bakalım" notuyla sosyal medya paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Görüntülere; 'Çok güldüm', 'Nasıl fark etmemişler' gibi yorumlar yapıldı.



