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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Ağustos 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

15.08.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Yarışmanın 15 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar esnaf lokantası tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 15 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan esnaf lokantası yemeklerini yapmalarını istedi. Her takımdan birer kişi ikişerli gruplara ayrılarak en iyi dolma tarifini çıkarmaya çalıştılar. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için tatlı tarifi yaptılar. İşte yaşanalar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 15 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da beş hafta geride kaldı. 15 Ağustos Salı akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 15 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da esnaf lokantası tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden mavi takım yarışmacıları domates ile yaratıcılık tabakları hazırlayarak bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Barbaros oldu. Böylece MasterChef Barbaros eleme potasına girmekten kurtuldu.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef All Star 2023'e veda eden isimler sırasıyla şu şekilde; Güzide, Burcu, Büşra, Berker ve Mert.

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