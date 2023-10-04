MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 4 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Fransa yemeklerini yapmalarını istedi. İlk dokunulmazlığı alan Mavi Takım 2. dokunulmazlığı da kazanmak istiyor. İşte 4 Ekim 2023 MasterChef'te yaşananlar...
Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 4 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu.
TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Fransız mutfağından yemek tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek.
MasterChef Uğur Kardaş MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa ve Uğur Kardaş.