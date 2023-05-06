MasterChef All Star geliyor! Yarışmacılar arasında bakın kimler var

Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna’nın bulunduğu MasterChef en son 2022 yılında yayınlandı. Metin Yavuz’un şampiyon olduğu son sezonun ardından All Star için heyecan başladı. MasterChef All Star yarışmacıları arasında hangi isimlerin olacağı hakkında bir iddia gündeme geldi.

Whitevivor’ın haberine göre MasterChef All Star kadrosu belli olmaya başladı. Sevilen isimlerden olan Araz Aknam ve Hasan Biltekin ile anlaşmaya varıldı.

10 Ocak 2023 tarihindeki final gecesinde Somer Şef yeni sezonda All Star'ın başlayacağını açıklamıştı. İlk kez All Star olacağını belirten Somer Sivrioğlu net bir tarih açıklaması yapmamıştı.



