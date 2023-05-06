MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef All Star geliyor! Yarışmacılar arasında bakın kimler var

MasterChef All Star geliyor! Yarışmacılar arasında bakın kimler var

06.05.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8’in sevilen yarışma programı MasterChef her sezon ilgi ile takip ediliyor. Son sezonun final gecesinde yarışmanın jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu MasterChef All Star’ın olacağı müjdesini vermişti. Daha önce sevilen yarışmacılardan olan iki ismin All Star'a seçildiği iddia edildi.

MasterChef All Star geliyor! Yarışmacılar arasında bakın kimler var

Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna’nın bulunduğu MasterChef en son 2022 yılında yayınlandı. Metin Yavuz’un şampiyon olduğu son sezonun ardından All Star için heyecan başladı. MasterChef All Star yarışmacıları arasında hangi isimlerin olacağı hakkında bir iddia gündeme geldi.

Whitevivor’ın haberine göre MasterChef All Star kadrosu belli olmaya başladı. Sevilen isimlerden olan Araz Aknam ve Hasan Biltekin ile anlaşmaya varıldı.

hasan

10 Ocak 2023 tarihindeki final gecesinde Somer Şef yeni sezonda All Star'ın başlayacağını açıklamıştı. İlk kez All Star olacağını belirten Somer Sivrioğlu net bir tarih açıklaması yapmamıştı.

araz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz poz verdi! Parti tarzına beğeni yağdıSütyensiz poz verdi! Parti tarzına beğeni yağdı
Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi! Gören Serenay Sarıkaya sandıTransparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi! Gören Serenay Sarıkaya sandı
Dua Lipa pişti oldu! Sosyal medyanın diline düştü Dua Lipa pişti oldu! Sosyal medyanın diline düştü
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ele gecesi

En Çok Okunan Haberler

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi! Nisan ayında rekor kırıldı

Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi! Nisan ayında rekor kırıldı

İlginizi Çekebilir

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.