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MasterChef All Star ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef'te eleme adayı belli mi?

19.12.2023 23:07 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 19 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar farklı bir konsept ile yarıştı. Yarışmacıların giderek azaldığı MasterChef All Star'da büyük finale yaklaşıldı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 19 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 19 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan farklı bir konsept ile tarifler istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 19 Aralık 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 19 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Kıvanç oldu. Böylece MasterChef Kıvanç eleme potasına girmekten kurtuldu.

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MAVİ TAKIM

TAHSİN - KAPTAN
SERGEN
BARBAROS
HASAN

KIRMIZI TAKIM

EREN - KAPTAN
ESRA
KIVANÇ
BATUHAN

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Dilara Başaran, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga, Cemre ve Dilara

Yarışmada kalan son 8 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.


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