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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

11.09.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da kaptanlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar et döner tarifi yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 11 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan et döner tarifi yapmalarını istedi. İşte MasterChef All Star 11 Eylül Pazartesi kaptanlık oyununda yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kazanan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Suna Aydın MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay ve Suna

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