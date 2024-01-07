MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef All Star yarı finalinde sosyal medyayı sallayan hata! Şefler Hasan'ın tabağındaki o şeyi görünce hemen eledi

MasterChef All Star yarı finalinde sosyal medyayı sallayan hata! Şefler Hasan'ın tabağındaki o şeyi görünce hemen eledi

07.01.2024 07:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da yarı finalde şoke eden bir görüntü sosyal medyayı Yarışmacı Hasan'ın tabağındaki o hata jürinin gözünden kaçmadı ve jüri tabağın tadına bile bakmadan yarışmacıyı eledi.

MasterChef All Star'da sona gelindi. Tüm şampiyonların elendiği MasterChef'in yarı finalinde şoke eden bir an yaşandı.

Esra, Hasan ve Tahsin arasında yapılan yarı finalde son oyunda Hasan 10 puan farkla öndeyken yaptığı bir hata elenmesine sebep oldu.

Yarı finalde yemeğinde streç unutan Hasan değerlendirmeye bile alınmadan jüri tarafından elendi.

GDMLyA7W8AAj9UK

Hasan'ın elenmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi bu hatanın affedilebilir olduğunu söylese de kimi ise yarı finalde böyle bir hatanın olmasını affedilemez buldu.

xcxc
Jürinin tabağın tadına bakmadan eleme yapması da tepkilere sebep oldu. Eski yarışmalarda Serhat'ın tabağının kılçık çıkmasına rağmen değerlendirilmesi ama Hasan'ın tabağının değerlendirilmemesi de "Masterchef benim için bitmiştir" eleştirilerine sebep oldu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev hali! Süper mini şortuyla boy gösterdiEv hali! Süper mini şortuyla boy gösterdi
Usta sanatçı Ayla Algan'a veda! Ünlü isimler akın etti Usta sanatçı Ayla Algan'a veda! Ünlü isimler akın etti
Diyanet, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu! Diyanet, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı!

Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı!

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.