MasterChef All Star yarı finalinde sosyal medyayı sallayan hata! Şefler Hasan'ın tabağındaki o şeyi görünce hemen eledi

MasterChef All Star'da sona gelindi. Tüm şampiyonların elendiği MasterChef'in yarı finalinde şoke eden bir an yaşandı.

Esra, Hasan ve Tahsin arasında yapılan yarı finalde son oyunda Hasan 10 puan farkla öndeyken yaptığı bir hata elenmesine sebep oldu.

Yarı finalde yemeğinde streç unutan Hasan değerlendirmeye bile alınmadan jüri tarafından elendi.

Hasan'ın elenmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi bu hatanın affedilebilir olduğunu söylese de kimi ise yarı finalde böyle bir hatanın olmasını affedilemez buldu.



Jürinin tabağın tadına bakmadan eleme yapması da tepkilere sebep oldu. Eski yarışmalarda Serhat'ın tabağının kılçık çıkmasına rağmen değerlendirilmesi ama Hasan'ın tabağının değerlendirilmemesi de "Masterchef benim için bitmiştir" eleştirilerine sebep oldu.







