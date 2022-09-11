MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef ana kadroya kim girdi? 10 Eylül 2022 Cumartesi MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

MasterChef ana kadroya kim girdi? 10 Eylül 2022 Cumartesi MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

11.09.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in 10 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar yedek kadrodan ana kadroya girebilmek için mücadele ettiler. Şefler ilk etapta yarışmacılardan trileçe tatlısı ikinci etapta ise kuru kayısı ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda en başarılı isim MasterChef'in yedek kadrosundan ana kadrosuna geçmeyi hak kazandı. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? 10 Eylül 2022 Cumartesi MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte yanıtı...

MasterChef ana kadroya kim girdi? 10 Eylül 2022 Cumartesi MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

MasterChef yedeklerden ana kadroya giren 3. isim merak edildi. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor. MasterChef'te her hafta bir gün yedek yarışmacılar ana kadro yarışmacısı olabilmek için çaba sarf ediyorlar. Programı yakından takip eden seyirciler arama motolarında "MasterChef yedeklerden ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu? MasterChef 10 Eylül ana kadroya kim girdi?" şeklinde aramalar yapıyor. İşte MasterChef 10 Eylül yedeklerden ana kadroya giren, kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN 3. YARIŞMACI KİM?

MasterChef'te 10 Eylül akşamı yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı seyirciler tarafından merak edildi.

Şefler ilk etapta yarışmacılardan trileçe tatlısı ikinci etapta ise kuru kayısı ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda Atike MasterChef'in yedek kadrosundan ana kadrosuna geçmeyi hak kazandı.

305810551_174900495049194_6806051149113935525_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de tarihe geçen konserin yankıları devam ediyor! Tarkan'dan dikkat çeken açıklama: Yasaksız, baskısız, yalansız...İzmir'de tarihe geçen konserin yankıları devam ediyor! Tarkan'dan dikkat çeken açıklama: Yasaksız, baskısız, yalansız...
Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"
Gelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktıGelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktı
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef masterchef kim elendi masterchef kim kazandı ele istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!

Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!

'Toplu mezar' paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı! Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı

'Toplu mezar' paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı! Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı

Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt!

Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt!

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.