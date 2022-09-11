MasterChef ana kadroya kim girdi? 10 Eylül 2022 Cumartesi MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

MasterChef yedeklerden ana kadroya giren 3. isim merak edildi. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor. MasterChef'te her hafta bir gün yedek yarışmacılar ana kadro yarışmacısı olabilmek için çaba sarf ediyorlar. Programı yakından takip eden seyirciler arama motolarında "MasterChef yedeklerden ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu? MasterChef 10 Eylül ana kadroya kim girdi?" şeklinde aramalar yapıyor. İşte MasterChef 10 Eylül yedeklerden ana kadroya giren, kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN 3. YARIŞMACI KİM?

MasterChef'te 10 Eylül akşamı yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı seyirciler tarafından merak edildi.

Şefler ilk etapta yarışmacılardan trileçe tatlısı ikinci etapta ise kuru kayısı ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda Atike MasterChef'in yedek kadrosundan ana kadrosuna geçmeyi hak kazandı.





