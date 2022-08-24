Masterchef Ankara tava tarifi! Ankara tava nasıl yapılır?

Ankara tava yemeği herkesin sevebileceği bir lezzet. Et suyunun yemeklere verdiği nefis tat vazgeçilmez lezzetler sunuyor. Ankara tavada şifa deposu olan et suyu ile hazırlanıyor. Yapan kişinin damak zevkine göre kuzu ve dana incik kullanılan bu yemeği mutlaka denemeniz gerekiyor.

ANKARA TAVA TARİFİ

Malzemeler

2 adet kuzu incik(ya da dana incik)

2 adet soğan

3 su bardağı arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 diş sarımsak

3.5 su bardağı sıcak et suyu

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

Servisi için:

¼ demet maydanoz

Yapılışı

Kuzu incikleri düdüklüde güzelce haşlayın.

Tereyağının yarısını ve sıvı yağı tencereye alın ve şehriyeyi kavurun.

Kavrulan şehriyeleri bir tepsiye alın. Bir tavada kalan tereyağını eritip soğan ve biberleri kavurun.

Üzerine sarımsak, domates ve biber salçası, domates rendesi, karabiber, tuz ve yarım bardak sıcak su ekleyip karıştırın ve birkaç dakika pişirin.

Domatesli karışımı arpa şehriyelerin üzerine ilave edip karıştırın.

Kuzu incikleri arpa şehriyeli karışımın üzerine dizip incikleri haşladığınız suyu tepsiye ilave edin.

Yemeği önceden ısıtılmış 180 derece fırında suyunu çekene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız yemeği bir süre dinlenmesi için bekletip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



