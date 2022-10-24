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MasterChef Atike kimdir? Atike Bozyaka nereli, kaç yaşında? 'Bana ayrılan sürenin sonuna geldik' diyerek MasterChef'e veda etti!

24.10.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 23 Ekim 2022 Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde elenen isim Atike oldu. Genç yarışmacı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan ve Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'ye 'Bana ayrılan sürenin sonuna geldik' diyerek veda etti. Peki, MasterChef Atike kimdir? İşte Masterchef Atike Bozyaka'nın hayatı ve biyografisi...

MasterChef Atike kimdir? Atike Bozyaka nereli, kaç yaşında? 'Bana ayrılan sürenin sonuna geldik' diyerek MasterChef'e veda etti!

Atike Bozyaka, MasterChef Türkiye'den elendi. Genç yarışmacı, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yarışmacıların yaptıkları yemekleri tatmasının ardından hayallerine veda etti. Peki, MasterChef Atike kimdir? İşte Masterchef Atike Bozyaka'nın hayatı ve biyografisi...

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılıyor. Yarışmacı kendi alanında ilerlemek için yarışmaya katılmış. Bozyaka'nın babasının Kazakistan'da restoranları bulunuyor.

Somer Sivrioğlu'nun, 'Atike ne demek?' sorusuna Bozyaka, 'Tez canlı, hareketli, güler yüzlü, güzel soylu genç kız demek.' yanıtını vermişti.

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MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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