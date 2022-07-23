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MasterChef Avcı Kebabı nasıl yapılır? Masterchef Avcı Kebabı tarifi ve malzemeleri neler?

23.07.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef'in yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan avcı kebabı yapmaları istendi. Yeni bölüm sonrası söz konusu tarifin malzemeleri ve nasıl yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Peki Masterchef Avcı Kebabı nasıl yapılır? Masterchef Avcı Kebabı tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

MasterChef Avcı Kebabı nasıl yapılır? Masterchef Avcı Kebabı tarifi ve malzemeleri neler?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bugün yarışmacılar kıyasıya mücadele sergiledi. Yarışmacılardan yapmaları istenen Avcı Kebabı tarifi ise merak konusu oldu. Peki en pratik Avcı Kebabı nasıl yapılır? İşte avcı kebabı tarifi...

MASTERCHEF AVCI KEBABI MALZEMELERİ NELER?

Köfte harcı malzemeleri:

2 yemek kaşığı galeta unu
1 orta boy soğan rendesi
300 gr kıyma
1 tatlı kaşığı köfte baharatı
Tuz, karabiber

Sebzeler için malzemeler:

2 adet havuç
10 tane arpacık soğan
2 adet yeşil biber
2 adet kapya kırmızı biber
2 adet orta boy patates

Sosu için malzemeler:

1 dolu çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 yemek kaşığı domates sosu
1 buçuk su bardağı sıcak su (300ml)
1 çay kaşığı pul biber

AVCI KEBABI TARİFİ!

Tarife başlarken önceliklr köfte malzemelerini bir kaba alıp güzelce yoğurmalısınız. Sonrasında köfteleri misket şeklinde hazırlayın ve kenara atın. Sonra patatesleri küp küp doğrayın ve ardından patates, havuç, biber vb. tüm sebzeleri yağ koyduğumuz tavada kızartın.

Hazırladığınız köfteleri hafif şekilde kızartın. Arpacık soğanı da soteleyin. Son olarak yemeğin sosu için salçayı ve diğer malzemeleri bir sos tenceresnin içerisine ekleyin. Sonra sıcak suyu da üzerine ekleyin 2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Daha sonra fırın kabına kızarttığınız bütün malzemeleri dizin ve bunun içerisinde bir kase konserve bezelyeyi ekleyin. Son olarak ise sosu üzerine gezdirerek dökün ve 180 derece fırında pişirmeye devam edin. Yaklaşık 20-25 dakika civarı pişirmeniz yeterli olacaktır. Avcı kebabınız hazır, afiyet olsun!

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Masterchef
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