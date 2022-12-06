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MasterChef Barış ve Fatma Nur arasında aşk iddiası! Açıklama geldi! “Fatma Nur dünden razı ama…”

06.12.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8' ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye yarışmacılarından Barış Demir ve Fatma Nur Uçar’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. MasterChef’ten elenen iki isim konu hakkında canlı yayında açıklama yaptı.

MasterChef Barış ve Fatma Nur arasında aşk iddiası! Açıklama geldi! “Fatma Nur dünden razı ama…”

MasterChef Türkiye ana kadrosunda yer alan Fatma Nur Uçar ve Barış Demir’in aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyada gündeme gelmişti. Yarışma boyunca atışmaları ile gündeme geldikten sonra evleneceği erkeği tarif eden Fatma Nur’un Barış’ın özelliklerini sayması aşk iddialarını güçlendirmişti. Fatma Nur ve Barış sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayında iddiaları yanıtladı.
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“BEN ANTALYA’YA KADAR GİTTİM…”

Barış, "Bugün sorulan sorulara ve biz istemeden yapılan shiplere cevap vermek için açtık bu yayını. Ailelerimiz yarışmayı izliyordu, biz asla böyle bir şey olmasını istemedik. Fatma Nur'la biz kardeşiz, aramızda bir şey yok. Ben Antalya'ya kadar gittim ve sırf yakıştırma olmasın diye arkadaşımla görüşmedik." dedi. Fatma Nur, "Orası çok stresli bir ortam. Barış kötü bir insan değil, benim çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim, dostum. Bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Tek şeyimiz yarışma, yarışma ve yarışmaydı." dedi.

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“BENİM BAKIŞLARIM HERKESE AYNIYDI”

Barış, konuşmasına “Arkadaşlar sürekli bakışlarımdan dolayı bir ship yapmışsınız ama benim bakışlarım herkese aynıydı. Öyle değil mi Fatma Nur?" cümlesi ile devam etti. Fatma Nur, “Öyle Barış” yanıtını verdi.

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“FATMA NUR DÜNDEN RAZI AMA BARIŞ İSTEMİYOR”

Canlı yayın paylaşımına takipçiler, “Fatmanur dünden razı ama barış istemiyor..”, “Çok objektif izledim çocukta birşey yok ama Fatma Nur bu çocuktan hoşlanıyor hemde çok bitti”, “Bence canlı yayın yapıp kendini yıpratma önce işlerine yoğunlaş fatmanur” yorumlarında bulundular.

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