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MasterChef Başar kimdir? Başar Varol nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

07.08.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Başar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 7 Ağustos Pazar günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar yedek kadroya girmek için hünerlerini sergiliyor. Başar, MasterChef yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki MasterChef Başar kimdir? Başar Varol nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayrıntılar haberimizde...

MasterChef Başar kimdir? Başar Varol nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar yedek kadroya girmek için Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya yemeklerini beğendirmek için kıyasıya yarıştı. Peki MasterChef Başar kimdir? Başar Varol nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF BAŞAR KİMDİR?

Başar Varol, 18 yaşındadır. Aslen Trabzonlu olan Başar Varol yarışmaya İstanbul Üsküdar'dan katıldığını söylemiştir.

Aynı zamanda şair ve kaligraf olan genç yarışmacı Başar Varol’un çok sayıda dergide yazıları yayımlanmıştır.

Lisede aşçılık okuyan Varol, fırında ve balıkçıda çalışarak stajını tamamlamıştır.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Masterchef masterchef türkiye
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