MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef'in hangi sezonunda yarıştı? Gelinim Mutfakta'nın şefi Faruk Batuhan Öner'in hayatı!

Faruk Batuhan Öner, MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konsepti eskiler ve yeniler olacak. Faruk Batuhan Öner, MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda yarışmıştı. İşte Faruk Batuhan Öner, hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

MasterChef'te Batuhan olarak tanınan genç aşçının tam adı Faruk Batuhan Öner'dir.

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Begüm Öner'in ağabeyi olan Batuhan Öner, çocukluğundan bu yanda yemekler yapmaktadır.

İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun olan Öner, daha sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim almıştır.

Otellerin yanı sıra restaurantlarda da çalışan Öner, bir fast-food zincirinin marka şefi olmuştur.

Faruk Batuhan Öner, Gelinim Mutfakta programında izleyici karşısına çıkmaktadır.





