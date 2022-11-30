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MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef'in hangi sezonunda yarıştı? Gelinim Mutfakta'nın şefi Faruk Batuhan Öner'in hayatı!

30.11.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in eski yarışmacısı Faruk Batuhan Öner, programın 142. bölümüne konuk olan yarışmacılar arasında yer alıyor. Eski yarışmacılar; Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef 2022'nin yarışmacılarıyla en güzel yemekleri yapmaya çalıştılar. Faruk Batuhan Öner ünlü oyuncu Begüm Önerin ağabeyidir. Öner şu sıralar Gelinim Mutfakta programında şef olarak ekrana gelmektedir. Peki, MasterChef Faruk Batuhan Öner, kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef'in hangi sezonunda yarıştı? Gelinim Mutfakta'nın şefi Faruk Batuhan Öner'in hayatı!

Faruk Batuhan Öner, MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konsepti eskiler ve yeniler olacak. Faruk Batuhan Öner, MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda yarışmıştı. İşte Faruk Batuhan Öner, hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

MasterChef'te Batuhan olarak tanınan genç aşçının tam adı Faruk Batuhan Öner'dir.

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef'in hangi sezonunda yarıştı? Gelinim Mutfakta'nın şefi Faruk Batuhan Öner'in hayatı!

Ünlü oyuncu Begüm Öner'in ağabeyi olan Batuhan Öner, çocukluğundan bu yanda yemekler yapmaktadır.

İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun olan Öner, daha sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim almıştır.

Otellerin yanı sıra restaurantlarda da çalışan Öner, bir fast-food zincirinin marka şefi olmuştur.

Faruk Batuhan Öner, Gelinim Mutfakta programında izleyici karşısına çıkmaktadır.

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