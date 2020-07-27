MasterChef Berk İlter kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Berk İlter kaç yaşında ve nereli?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef Türkiye 2020'de üçlü düello turu devam ediyor. Bu turda üç yarışmacı, şeflerin istedikleri yemeği verilen süre içinde yapmaya çalışıyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2020’de final turuna çıkıyor. 26 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye 10. bölümde son olarak final turuna çıkan isim Berk İlter oldu. Peki, Berk İlter kimdir, kaç yaşında, nereli? Berk İlter, MasterChef Türkiye’de final turuna nasıl çıktı?

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

MasterChef Türkiye 2020’de günün son grubunda Berk İlter, Ermancan Gözüm ve Baran Bodur yer alıyordu. MasterChef 2020 son bölümde şefler, bu yarışmacılardan dana pikata, enginar püresi ve kapari sos istediler. Yarışmacılar, 30 dakikalık süre içinde bu yemeği yapmak için uğraş verdi. Süre sonunda en zayıf tabağı hazırlayan Ermancan Gözüm olurken üçlü düelloyu kazanan Berk İlter oldu.

BERK İLTER KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

