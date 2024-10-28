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MasterChef Beyza'nın yüzünün yandığı iddia edildi! Gelen mesajlar pes dedirtti: Beyza karısı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.10.2024 10:09
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MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden Beyza'nın 2. derece yanıkla hastaneye gittiği iddia edildi. İddialar sonrası Beyza'ya diğer yarışmacıların fanlarından gelen mesajlar pes dedirtti.

MasterChef Beyza'nın yüzünün yandığı iddia edildi! Gelen mesajlar pes dedirtti: Beyza karısı...

MasterChef'in bu sezon en çok konuşulan isimlerinden olan Beyza Huri Aydın hakkında üzen bir iddia gelmişti.

İddiaya göre Beyza çekimlerde bir kaza geçirdi ve yanık oldu. Sağlık durumu merak edilen Beyza'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yarışmaya devam edip edemeyeceği de bilinmiyor.

Beyza'dan bir açıklama gelmezken yarışmacı sosyal medyada da gündemde. Beyza ve Kerem arasında yaşanan polemikte X'te konuşulan konular arasına girdi.

Üzen iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi? Üzen iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi?

YÜZÜNÜN YANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre yüzü yandığı için tedavi altına alınan yarışmacı apar topar programdan da ayrılmak zorunda kalabilir. Bu iddialar sonrası bazı kadın takipçilerin yaptığı yorumlar ise pes dedirten cinsten.

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Bir takipçi Beyza'ya "İlahi adalet, gördün mü Beyza karısı dedikodu yaparak ya da kuyu kazarak bir yerlere gelemezsin" yazınca tepki çekti. Başka bir takipçi de benzer bir yorumda bulunarak "İlahi adalet" dedi.

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Beyza fanları ise "Altı üstü bir yarışmada sadece bir eleştiri yaptı diye bu kadar kin nefret normal değil" diyerek mesajları eleştirdi.

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Masterchef
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