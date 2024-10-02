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MasterChef Beyza'ya yapılan o yoruma dayanamadı! Kendini tutamayan Onur'dan yanıt geldi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.10.2024 16:16
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MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken başarılı tabaklarla jüri üyelerinin övgüsünü kazanan Beyza'ya bir kullanıcı 'Torpil avcısı' dedi. Daha önce Beyza'dan hoşlandığı iddia edilen Onur da devreye girerek Beyza'yı savundu.

MasterChef Beyza'ya yapılan o yoruma dayanamadı! Kendini tutamayan Onur'dan yanıt geldi!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Beyza, gerek yarışmada gerekse sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Yaratıcılıyla ön plana çıkan Beyza, MasterChef'in son bölümünde yaptığı tabakla şefleri takdirini toplamıştı. Her geçen hafta kendisini bir adım ileri taşıyan yarışmacının tabağı kaşıktan dönmüştü.

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'TORPİLLİ' YORUMU GELDİ, ONUR DEVREYE GİRDİ!

Şeflerin övmelere doyamadığı tabağına ise sosyal medyada bir kullanıcı 'Torpil avcısı diyoruz. Tabana salça üzerine zaten peynirin iç lezzetinden faydalanması...Uğraştırmayan bir tabak." dedi. Bunu gören Beyza'nın savunucusu Onur da Beyza'yı bu yoruma karşı destekledi. "Muhammaranın araştırmasını yapar mısın lütfen" yanıtını verdi.

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İKİLİNİN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Yarışmanın başladığı ilk günden itibaren yakıştırılan Onur ve Beyza'nın birlikte olduğu iddia edilmişti. Bazı kullanıcılar Onur'un Beyza'dan hoşlandığını dile getirmişti. Sosyal medyada "Aşk mı dostluk mu?" yorumları yapılmıştı.

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Masterchef
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