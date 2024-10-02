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MasterChef yarışmacısı Beyza kendisini destekleyen ünlü ismi açıkladı! 'Mesajlaşıyoruz...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.10.2024 09:12
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MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından biri olan ve yaptığı yemekler defalarca kaşıktan dönen Beyza, programda kendisini destekleyen ünlü ismi açıkladı. 'Mesajlaşıyoruz' diyen Beyza'ya ünlü isim kalp gönderdi.

MasterChef yarışmacısı Beyza kendisini destekleyen ünlü ismi açıkladı! 'Mesajlaşıyoruz...'

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından olan Beyza, başarısıyla herkesin dilinde olan bir yarışmacı.

Beyza, yaratıcılığın ön planda olduğu yeni sezonda kaşığı zorlayan yarışmacılardan da biri oldu. Başarılı tabakları kaşıktan dönüyor, şefler Beyza'yı öve öve bitiremiyor.

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Dikkat çeken isimlerden biri olan Beyza, yeni bölümde samimi bir itirafta bulundu. Yarışmacı, kendisini destekleyen ünlü ismi açıkladı.

"MESAJLAŞIYORUZ"

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından olan Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş." sözleriyle Demet Akalın'ın kendisine destek verdiğini açıkladı. Akalın da Beyza'yla ilgili yapılan bir paylaşıma kalp koydu.

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MASTERCHEF AYŞE'YE KIZMIŞTI

MasterChef yarışmasını sıkı bir şekilde takip eden Demet Akalın, geçtiğimiz bölümlerde yemeğini yapamayıp tavır alan Ayşe için "Ayşe beraber yapmadınız sen beceremedin!" sözleriyle tepki göstermişti.

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'Artık elenmeli!' Ayşe'nin tavırları seyirciyi kızdırdı! 'Artık elenmeli!' Ayşe'nin tavırları seyirciyi kızdırdı!
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Masterchef
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