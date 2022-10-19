MasterChef bugün yok mu, neden yok? İşte TV8 yayın akışı ve MasterChef Türkiye yeni bölüm tarihi!

MasterChef bugün yok mu, sorusunun yanıtı Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu popüler yarışma programının TV8 yayın akışında yer almaması sebebiyle merak edildi. MasterChef'in son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık zırhının sahibi kırmızı takım olurken, bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Serpilay olmuştu. Serpilay ilk eleme adayı olarak Tayfun'u potaya sokarken takım içinde yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı ise Gamze olmuştu. Peki, MasterChef bugün neden yok? TV8 yayın akışı ve MasterChef Türkiye yeni bölüm tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BUGÜN YOK MU?

MasterChef Türkiye haftanın her günü TV8'de ekrana geliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye, bu akşam (19 Ekim Çarşamba) ekrana gelmeyecek. MasterChef'in ekrana geleceği saatte TV8'in yeni dizisi Tuzak yayınlanacak. Bu da MasterChef'in çarşamba akşamları yayın akışında yer almayacağı anlamına geliyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

MasterChef yeni bölümü perşembe akşamı yayınlanacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 18 EkimSalı günü yayınlanan bölümünde şefler, mavi ve kırmızı takımların hazırladıkları yemekleri tadarak değerlendirmede bulundu. Bu değerlendirmelerin sonrasından en fazla puanı alan takım kırmızı takım oldu ve haftanın ilk dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Serpilay oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Serpilay, haftanın ilk eleme adayı olarak Tayfun'u seçti. Haftanın 2. eleme adayı ise takım içinde yapılan olan eleme adayı oylaması sonrasında seçildi. Bu oylamada en fazla oyu alan isim Gamze, haftanın 2. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım yarışmacıları:

Büşra (Takım kaptanı)

Gamze

Tayfun

Görkem

Burak Kaya

Serpilay

Ayaz

Burak

Kırmızı Takım yarışmacıları:

Tolga (Takım kaptanı)

Metin

Yağız

Atike

Kıvanç

Barış

Fatma Nur

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

00:15 Tuzak

01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

05:00 Canım Annem

