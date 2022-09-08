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MasterChef Burcu Önal'ın değişimi şaşırttı! Ünlü yarışmacı tarzını tamamen değiştirdi

08.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in eski yarışmacılarından olan Burcu Önel'in değişimi görenleri şaşırttı. Ünlü yarışmacı, tarzında tamamen yeniliğe gitti.

MasterChef Burcu Önal'ın değişimi şaşırttı! Ünlü yarışmacı tarzını tamamen değiştirdi

MasterChef yarışmasında yarışan ve adından çokça bahsettiren isimlerden olan Burcu Önel, yarışma ile birlikte şöhretini katlamıştı. Sevilen yarışmada yaptığı lezettli tabaklarla bilinen ismin değişimi ise görenleri şaşırttı.

MASTERCHEF BURCU ÖNAL'IN DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR!

Yarışmanın ardından diğer yarışmacıları gibi ekranlardan uzakta olan MasterChef Burcu Önal, geçtiğimiz günlerde yarışmanın yeni sezonu ile bir kez daha seyirci karşısına çıkmıştı.

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MasterChef'in yeni bölümlerinden biri katılan Burcu Önal, tarzındaki değişiklik ile dikkat çekmişti.

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Önal'ın, uzun saçlarını kestirdiği ve rengini de griye boyattığı görülmüştü.

SARIŞINLIKTA KARAR KILDI

Şimdilerde sarışın olan ünlü isim ayrıca zayıflaması ve verdiği kilolar ile de dikkat çekti.

İşte MasterChef Burcu Önal'ın son hali...

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef burcu önal
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