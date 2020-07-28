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MasterChef Büşra Uygur kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Büşra Uygur kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 00:35 | Son Güncelleme

Büşra Uygur, MasterChef Türkiye'de günün kazanan isimlerinden biri oldu. 27 Temmuz 2020 tarihli MasterChef'in 11. bölümünde Büşra Uygur, üçlü eleme turunda diğer iki yarışmacı ile birlikte hingel mantısı yapmaya çalıştı. Verilen süre sonunda şefler, oybirliği ile Büşra Uygur'un final turuna çıktığını açıkladı. Peki, MasterChef’te final turuna çıkan Büşra Uygur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

MasterChef Büşra Uygur kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Büşra Uygur kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

TV8'de yeni sezonuyla ekranlarda olan MasterChef Türkiye'de üçlü düello turu devam ediyor. Heyecanla izlenen yarışmada son onaltıya kalacak yarışmacıları belirlemek için ikinci turda üçlü düello yapılıyor. 27 Temmuz 2020 Pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin 11. bölümünde üçlü düelloda Büşra Uygur, Erdoğan Cem ve Hasan Aktaş karşı karşıya geldi.

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Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan 35 dakikalık süre içerisinde hingel mantısını yapmalarını istedi. Tadım sonunda üçlü düelloyu kazanan isim Büşra Uygur oldu.

Büşra Uygur

BÜŞRA UYGUR KİMDİR?

Büşra Uygur, çevre mühendisliği bölümü mezunu ve 25 yaşında. İç güvenlik uzmanı olduğunu da öğrendiğimiz Masterchef Büşra Uygur yarışmaya İstanbul’dan katılmakta. Yarışmada neşeli halleri ile dikkat çeken Büşra Uygur, ilk turda ezmeli kebap yemeğini yaparak 2 evet ile üst tura çıkmayı başardı.

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