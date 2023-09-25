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MasterChef Cemre Instagram pozlarıyla büyüledi! "Bu güzellik şaka mı?"

25.09.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te daha önceki sezonlarda şampiyon olan yarışmacılar bu akşam All Star'a katılacak. Kendi sezonunda şampiyon olan Cemre Uyanık fragmanda dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Başarıları kadar güzelliği ile de ilgi odağı olan Uyanık'ın Instagram pozları ise hayran bıraktı.

MasterChef All Star sezonunda bu akşam şampiyon olan isimler programda yer alacak. Yarışa dahil olan isimlerden biri olan Cemre Uyanık yeteneği ile yarıştığı sezona damga vurmuştu.

masterchef cemre pozlarıyla büyüledi

1992 doğumlu olan Cemre Uyanık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü mezunu.

masterchef cemre

Küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına hayran olan Uyanık, 2017 yılında 5 ay ABD'de restoranlarda görev aldı.

masterchef cemre ınstagram pozlarıyla hayran bıraktı

Daha sonra ABD'de bir Fransız restoranında stajına devam etti ve 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda kısım şefi olarak 11 ay çalıştı.

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2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve şampiyon oldu.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Cemre Uyanık'ın pozlarına takipçileri "Bu güzellik şaka mı?", "Çok güzelsin", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun" yorumlarında bulunuyor.

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Masterchef Cemre Uyanık New York

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