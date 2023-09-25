MasterChef Cemre Instagram pozlarıyla büyüledi! "Bu güzellik şaka mı?"

MasterChef All Star sezonunda bu akşam şampiyon olan isimler programda yer alacak. Yarışa dahil olan isimlerden biri olan Cemre Uyanık yeteneği ile yarıştığı sezona damga vurmuştu.

1992 doğumlu olan Cemre Uyanık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü mezunu.

Küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına hayran olan Uyanık, 2017 yılında 5 ay ABD'de restoranlarda görev aldı.

Daha sonra ABD'de bir Fransız restoranında stajına devam etti ve 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda kısım şefi olarak 11 ay çalıştı.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve şampiyon oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Cemre Uyanık'ın pozlarına takipçileri "Bu güzellik şaka mı?", "Çok güzelsin", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun" yorumlarında bulunuyor.



