Masterchef Croque Madame tarifi! Croque Madame nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Fransız mutfağı tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. Oldukça çeşitli ve lezzetli olan bu mutfakta özellikle kahvaltılar büyük önem taşıyor. Croque Madame’da vazgeçilmez kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Tostun en güzel hali olan Croque Madame tarifini merak ediyorsanız bu tarifi mutlaka uygulamalısınız.

CROQUE MADAME TARİFİ

Malzemeler

6 dilim tost ekmeği

3 dilim jambon (dana, hindi, piliç hangisini isterseniz kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tereyağ

6 dilim kaşar peyniri

Morney sos için:

250 ml süt

2 tepeleme çay kaşığı un

Tuz

Karabiber

50 gr küp doğranmış eski kaşar

Üzeri için:

3 yumurta

Yapılışı

Teflon tavaya tereyağ alınır, eritilir. Tost ekmekleri tavada arkalı önlü kızartılır. Tos ekmeğinin içerisine 2 dilim kaşar peyniri ve 1 dilim jambon koyulur. 1 dilim tost ekmeği üzerine kapatılır. Kalan ekmeklerde bu şekil hazırlanarak 3 tost çıkartılır. Fırın kabına alınır.

Morney sos için sos tenceresine; 250 ml süt ve un koyulur kısık ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaynamaya gelince 2 dakika daha ocakta tutulur. Ocaktan alınır. İçerisine tuz, karabiber ve küp doğranmış eski kaşar koyulur, karıştırılır. (Kaşarların tamamen erimesine gerek yok)

Morney sos hazırlanan tostların üzerine kaşık yardımı ile dökülür. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Teflon tava ocağa alınır. Tava kızınca çok az sıvı yağ eklenir. Yumurta tavaya kırılır. Sarısını dağıtmadan pişirilir, fırından çıkan tostun üzerine yerleştirilir. Diğer tostlar içinde yumurta pişirilir ve yerleştirilir. Sıcak olarak servis edilir.

AFİYET OLSUN!



