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MasterChef Danilo Zanna’dan herkesi güldüren Bağcılar anısı: Tabii oğlum ne sandınız?

07.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv 8’in sevilen programı MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Danilo Zanna, kendisi hakkında anlattığı bir gerçekle hem şaşırttı hem de güldürdü. 2012 yılında Türkiye’ye gelen İtalyan şef, İstanbul’a geldiğinde ilk evini tuttuğu ilçe herkesi şaşırttı.

MasterChef Danilo Zanna’dan herkesi güldüren Bağcılar anısı: Tabii oğlum ne sandınız?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, heyecanlı ve renkli anlara sahne olmaya devam ediyor.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yarışma, her gün farklı bir bölümle ekrana geliyor.

Jüri üyelerinin keyifli sunumu ile dikkati çeken yarışmaya Danilo Zanna, ikinci sezonda dahil oldu.

DANİLO ZANNA BOŞANMA AŞAMASINDA

Herkesin sevdiği ve başarılı bir isim olan İtalyan Şef, eğlenceli hareketleri ile yarışmaya katkı sağladı.

Şu sıralar eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanma aşamasında olan Zanna, 2012 yılında Türkiye'ye ayak bastı.

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İstanbul'a gelen ve burada kendisine yeni bir hayat kuran Danilo Zanna'nın taşındığı ilçe ise herkesi şaşırttı.

DANİLO ZANNA'NIN İLK YERLEŞTİĞİ İLÇE

2012 yılında İstanbul'a gelen Danilo Zanna, Bağcılar'a yerleşti. MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılara, Zanna hakkında bazı sorular soruldu.

Bu sorular sırasında Danilo Zanna'nın ilk olarak Bağcılar'a yerleştiğini duyan yarışmacılar ise şaşkınlık yaşadı.

Zanna yarışmacıların, "Bağcılar'da mı yaşadınız?" sorusuna "Tabii oğlum ne sandınız?" diye cevap verdi.

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Danilo Zanna
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